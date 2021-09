Een vuilniswagen is vanochtend rond 7.30 uur tegen de gevel van IJscafé Danice aangereden. Het pand op de hoek van de Hoogstraat met de Nieuwe Rijn in Leiden raakte daarbij flink beschadigd. Enkele grote stukken marmer zijn losgekomen en zorgden voor een gevaarlijke situatie.

De politie en brandweer werden later op de ochtend gebeld over de aanrijding, waarvan de vrachtwagen inmiddels vertrokken was. Een alerte buurman had echter al foto's van de vrachtwagen én het kenteken gemaakt.

De loszittende stukken marmer zijn door de brandweer naar beneden gehaald. Volgens de eigenaar van het pand is dit al de tweede keer in twee jaar tijd dat zijn gevel beschadigd raakt. De vorige keer heeft de reparatie van de gevel naar eigen zeggen duizenden euro's gekost.