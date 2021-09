Er is opnieuw een fietser aangereden op de oversteekplaats van de Leidseweg en de Haagweg in Leiden. De fietser is dinsdagmiddag ondanks de duidelijk aangegeven voorrangsregel door een auto geschept. Het slachtoffer is na eerste hulp in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het ongeval.