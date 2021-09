Inwoners van de Leidse regio voelden zich in 2020 gezonder dan vier jaar eerder. Ruim 83 procent vond de eigen gezondheid goed tot zeer goed, een verbetering met vier punten en ook ruim boven het landelijke gemiddelde. Wel hadden vrij veel mensen last van stress.

Dat blijkt uit nieuwe detailcijfers uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen, een enquête die in het najaar van 2020 landelijk is afgenomen. In de GGD-regio Hollands Midden deden ruim 26.000 mensen hieraan mee. De landelijke en regionale resultaten werden in juni al bekend, maar deze week kwam de GGD met cijfers per gemeente.

Meer stress

De enquête is midden in coronatijd gehouden. Daarom is het opvallend dat mensen zich gemiddeld gezonder voelden dan in 2016. Die verbetering gold landelijk en betrof vooral de lichamelijke gezondheid.

Psychisch ging het wel wat minder. Meer mensen kregen last van stress. Bij Leidse volwassenen onder de 65 had vorig jaar zelfs 28 procent stress. Dat was 6 procentpunten meer dan in 2016 en zeven punten hoger dan het landelijke gemiddelde.

Gezond Zoeterwoude

In het gebied rond Leiden lag het stressniveau lager. In de hele GGD-regio Hollands Midden had gemiddeld 22 procent er last van. Een gunstige uitzondering was Zoeterwoude, waar niet meer dan 18 procent stress meldde.

Ook op andere punten maakte Zoeterwoude in 2020 een gezonde indruk. Samen met Noordwijk hoorde het dorp bij het groepje gemeentes met het grootste aandeel gezonde inwoners: 86 procent.

Ook Voorschoten scoorde hoog (85 procent). Leiden en Leiderdorp zaten met 82 procent iets lager, net als Oegstgeest (83 procent). Maar ook deze cijfers lagen nog wel ruim boven het landelijke gemiddelde van 79 procent.