Ze hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk kunnen de Leidse studenten die in de zogenaamde 'zwarte dozen' wonen, genieten van hun airco. Het kon wel 40 graden worden in de 504 studentenstudio's doordat het gebouw door goede isolatie zomers de warmte vasthoudt. Studente geneeskunde Eva Verloop, die zich bijna twee jaar inzette voor de komst van de airco's, is opgelucht. "Ik heb het vooral als een strijd met DUWO ervaren."

De airco hangt vlak naast de voordeur van haar studio op de zesde etage van één van de twee flats. "Ik wist niet zo goed wat ik kon verwachten, maar het is een prima ding en het is netjes afgewerkt", constateert ze op één van de laatste zomerse dagen van het jaar. Het is maar goed dat het apparaat zijn werk doet, want de temperatuur loopt aan de zonkant van de flat snel op. Dat was al bekend vlak na de oplevering van de flats ongeveer tien jaar geleden.

"Het gaat eigenlijk al terug naar het begin", zegt Verloop. "Want het is gewoon de constructie van het gebouw die niet goed is. Door corona dacht ik, ik ga dit oppakken want we zaten natuurlijk allemaal veel meer thuis. En het was hier gewoon niet uit te houden." En dus schakelde ze de huurcommissie in, vroeg mede bewoners om hulp en schakelde uiteindelijk ook de media in.

"Het duurde vooral heel lang", blikt ze terug. "Ik heb het echt als strijd ervaren, waarin ik veel dingen moest inzetten. Met name de aandacht van de media heeft veel geholpen om het probleem op de kaart te zetten. Daardoor konden we DUWO laten zien dat voor een goede reputatie als studentenhuisvester er een acceptabel niveau van comfort moet zijn. En 40 graden is dat niet."

DUWO voerde uiteindelijk allerlei tests uit om te proberen de temperatuur omlaag te krijgen. Er werd geëxperimenteerd met ventilatoren aan het plafond en met het doortochten van de flats door deuren open te laten. Uiteindelijk concludeerde DUWO net als de studenten dat alleen airco voor het gewenste resultaat zou kunnen zorgen.

Vertrouwen geschaad

"Dat er zoveel nodig was om DUWO te overtuigen van de noodzaak van een airco heeft er wel voor gezorgd dat het vertrouwen in DUWO is geschaad", zegt Verloop. "Het viel me tegen dat ik er zo veel tijd en moeite in moest stoppen. Ik snap dat het om veel geld gaat, maar het was duidelijk voor iedereen dat dit gewoon een groot probleem was en dat airco nodig was. Luister gewoon naar je bewoners, dan kun je samen zorgen voor comfort. Wij zijn niet onredelijk geweest. Misschien waren die onderzoeken nodig om het budget los te krijgen, maar iedereen wist dat dit nodig was, want 40 graden is gewoon geen doen."

Uiteindelijk heeft ze wel een voldaan gevoel. "Ik ben blij dat ik gewoon kan slapen in de zomer en zonder warrig hoofd van slaaptekort naar college kan gaan. Ik ben vooral blij dat ik hier nu met comfort kan wonen nu de temperatuur weer prettig is. Misschien dat DUWO en de architecten hier een les uit kunnen halen hoe ze zo'n gebouw op een betere manier kunnen construeren zodat dit soort dure grappen niet meer nodig zijn."