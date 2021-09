Kunstenaars werken van 15 tot en met 18 september aan klimaatuitvindingen in een kas aan de Lammenschansweg in Leiden. Materialen voor de kunstwerken worden op locatie ingezameld. Bezoekers kunnen oude paraplu's en stofzuigerslangen langsbrengen voor de kunstwerken. Het project valt onder de naam Klimaatmakers en is een onderdeel van festival 2030.

De ideeën voor de klimaatuitvindingen komen allemaal uit Leiden. De suggesties hebben allemaal te maken met het tegengaan van de klimaatproblematiek. Meer dan 400 Leidse kinderen en jongeren hebben hun ideeën voor de uitvindingen ingezonden. De opties lopen uiteen van een vliegende bakfiets tot een onzichtbare dijk. De kunstenaars kiezen de leukste ideeën uit om te gaan maken.

Wie er langskomt in de kas kan live bekijken hoe de kunstenaars iets nieuws maken van de materialen. De deuren gaan open om 10.00 uur en de kunstenaars zijn in ieder geval aanwezig vanaf 11.00 uur. De toegang is gratis en er hoeft niet gereserveerd te worden.

Aan het einde van het project wordt er op 22 september een grote veiling van de klimaatuitvindingen georganiseerd. Alle kunstwerken worden gepresenteerd en een jeugdjury beslist over de beste bieders. Het gaat daarbij niet om de bieder die het meeste bied, maar om de beste commitment die een bieder doet om een klimaatprobleem op te lossen.