De besmettingen dalen amper, maar stijgen doen ze evenmin. Ook in de ziekenhuizen is de situatie rond corona stabiel. Het kabinet durft daarom weer iets te versoepelen. In die lijn past ook het recente besluit van burgemeester Lenferink: wél feest op 3 oktober, maar nog steeds met de handrem erop. De reacties zijn zeer verdeeld.

Landelijk bleef het aantal nieuwe besmettingen ook deze week schommelen rond de 2500 per dag. In de ziekenhuizen gaat het al weken om 650 bezette bedden, waarvan ruim tweehonderd op de intensive care. En nog steeds overlijden er gemiddeld vijf à zes Nederlanders aan het coronavirus.

De coronasituatie is niet ideaal maar wel redelijk onder controle, vindt het kabinet. De start van het schooljaar en de terugkeer van vakantiegangers hebben wel nieuwe zieken opgeleverd, maar geen piek zoals in juli. Dat komt vooral door de gestegen vaccinatiegraad. Daarom is er nu ruimte voor lichte versoepelingen. Per 25 september hoeft Nederland geen anderhalve meter afstand te houden, wordt dinsdagavond hoogstwaarschijnlijk bekend gemaakt.

Geen sterfte in regio

In Leiden was er deze week wel een lichte toename van de besmettingen (van 121 naar 123) en hetzelfde gold in de meeste buurgemeenten – inclusief Zoeterwoude, dat na elf virusvrije dagen toch weer zes besmettingen telde.

Maar verontrustend is die stijging niet. De Leidse besmettingsgraad zit op het landelijke gemiddelde. De Leidse regio als zit daar nog vijftien procent onder, en het hele GGD-gebied Hollands Midden is het zelfs nog iets rustiger.

Opvallend is dat nog maar weinig mensen in de regio ernstig ziek worden van het virus. Leiden telde tot zaterdag één nieuwe ziekenhuisopname en de hele GGD-regio drie. Vorige week zaterdag stond de teller bijna vijf keer zo hoog, op 14. En de sterftecijfers zijn nog gunstiger. In de hele GGD-regio zijn al ruim twee weken lang geen coronadoden geteld.

Versoepeling

In Denemarken, met nu 83 procent volledig gevaccineerden en rust in de ziekenhuizen, zijn alle coronamaatregelen losgelaten. In Nederland, met 74 procent vaccinatiegraad bij iedereen vanaf 12 jaar, durft de regering die stap nog niet aan. Mondkapjes in het ov blijven; horeca en cultuursector gaan alleen open met coronapas; en of grote evenementen weer een kans krijgen, wordt nog besproken.

Ook Leiden kan zo doorgaan met het vieren van de teugels. Leidens Ontzet kan tot opluchting van velen doorgaan, al is het in een ‘light’ versie. Met een kleinere kermis en beperkte taptoe, maar zonder grote massa’s rond muziekpodia in de binnenstad. In plaats daarvan komt een ontzetfestival in het Matilo Park voor zesduizend jongeren dat al een week is volgeboekt.

Onzekerheid en woede

De beperkte versoepeling lijkt ook extra lucht te bieden voor de Leiden Marathon op 10 oktober, waar nu waarschijnlijk toch publiek toegelaten kan worden. Maar tegelijk is er nog veel onzekerheid over de nieuwe regels. Burgemeester Lenferink verwacht dat de kermis nu meer bezoekers kan toelaten, maar maandagochtend was nog onduidelijk of een coronapas op de kermis verplicht wordt of niet.

Onzekerheid is er maandag ook nog over de heropening van de evenementensector. Op de persconferentie van het kabinet moet daarover dinsdag meer duidelijk worden. Maar zeker is al dat het voor velen niet genoeg zal zijn. In de horeca heerst woede over de verplichte coronacheck, die als een stap achteruit gezien wordt. En zaterdag bleek bij de demonstraties van Unmute Us dat veel mensen de beperkingen beu zijn. De mensenmassa op de Leidse singels had veel weg van een stevige repetitie voor de Taptoe.

Perspectief

Volgens het kabinet is de situatie nog niet veilig genoeg voor grotere stappen. De groep die nog niet of onvolledig gevaccineerd is, is in Nederland bijna dubbel zo groot als in Denemarken. En dat vertaalt zich nog steeds in meer druk op de ziekenhuizen. Maar er is wel perspectief, want de vaccinatiebereidheid in ons land is volgens het RIVM inmiddels opgelopen naar 91 procent.