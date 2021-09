Als het aan burgemeester Henri Lenferink ligt dan nemen we binnenkort afscheid van de coronamaatregelen in het land. Dat zegt hij in het maandelijkse Gesprek met de burgemeester. "Als iedereen die dat wil zich heeft laten vaccineren dan moet het maar een keer afgelopen zijn." Dinsdag maakt het demissionaire kabinet bekend welke maatregelen er vanaf 25 september zullen gelden.

Volgens de Leidse burgemeester is het nu nog te vroeg om veel maatregelen af te schaffen, maar hoeft dat ook niet meer heel lang te duren. "Er zijn nog steeds niet voldoende mensen gevaccineerd waardoor de risico's voor de restgroep nog te groot zijn. Daar moeten we nu nog rekening mee houden, ik denk dat we nog een aantal weken nodig hebben om de extra stap in vaccinaties te zetten."

Als die extra prikken eenmaal zijn gezet, dan gaat de samenleving weer helemaal open als het aan Lenferink ligt, zonder extra toegangscontroles. "Daar zitten wel lastige dilemma's aan vast", weet hij ook. "Want wat doe je met de mensen die zich niet willen laten vaccineren? Die lopen een extra risico. Maar op een gegeven moment moet je ook zeggen: dat is hun eigen risico, want je hebt alle kansen gehad je te laten vaccineren."

Lenferink weet ook dat er ondernemers zullen zijn die het risico in hun zaak willen vermijden door te werken met toegangsbewijzen. "Dat vind ik wel lastig, want we willen ook geen dwang om te vaccineren. De mensen die niet gevaccineerd zijn lopen dan een risico en dat nemen ze dan ook zelf. Ik denk dat de samenleving bijna op het punt is dat je kunt zeggen: misschien moeten we dat maar gewoon accepteren met elkaar."

Dinsdag maakt het demissionaire kabinet waarschijnlijk bekend dat een aantal regels losgelaten zal worden, maar dat daarvoor in de plaats het gebruik van coronatoegangsbewijzen komt. Die keuze komt voort uit een lastig dilemma, dat ook Lenferink wel ziet. "Je mag in Nederland zeggen dat je niet gevaccineerd wilt worden. Maar als je daarmee ook anderen die daar geen zin in hebben toch weer besmet, dan zit daar een haakje om te zeggen: moet je hier niet iets strenger mee zijn? Daarover moeten we het wel met elkaar eens worden."