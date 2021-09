Fractievoorzitter Joost Bleijie van het CDA Leiden keert na de verkiezingen in maart 2022 niet meer terug in de raad. Of dat ook voor de raadzaal zelf geldt, hangt af van de verkiezingsuitslag. "Wethouder zou ik nog wel willen worden." Stoppen met het raadswerk doet Bleijie naar eigen zeggen met pijn in het hart. "Want raadslid is het is het mooiste ambacht van Leiden."

In juni koos het CDA Leiden Bleijie nog als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. Half juli trok hij zich noodgedwongen terug vanwege gezondheidsredenen. Hij kampt met gehoorproblemen en inmiddels is duidelijk dat hij aan een oor doof blijft, zo vertelde afgelopen week in een raadscommissievergadering aan zijn collega's in de gemeenteraad. Dat raadswerk heeft hij nu weer opgepakt, maar voor het lijsttrekkerschap moet het CDA Leiden nog steeds op zoek naar een nieuwe kandidaat. En die lijken dun gezaaid.

Van de zittende raadsleden gaf Josine Heijnen eerder aan het lijsttrekkerschap niet te ambiëren en Roeland Storm, bij de vorige verkiezingen nog de nummer 2 op de kieslijst, heeft eerder te kennen gegeven dat ook hij na de verkiezingen wil stoppen.

Duoraadslid Julius Terpstra was eerder wellicht een logische kandidaat geweest, maar hij verliet de Leidse politiek in mei 2020 om Tweede Kamerlid te worden. Door de krimp van het CDA bij de verkiezingen in maart van dit jaar, verdween hij al na tien maanden weer uit de Tweede Kamer, maar dat betekende geen terugkeer naar de Leidse fractie.

De Leidse afdeling van het CDA Leiden hult zich vooralsnog in stilzwijgen. "We zijn nu met de nieuwe lijsttrekker de laatste puntjes op de rest van lijst aan zetten. Dat moet dan eerst nog langs de leden", zegt voorzitter Egbert Hendriks van de programma- en kandidaatstellingscommissie. Die buigen zich later deze maand digitaal over de conceptlijst en moeten hem dan nog formeel vaststellen tijdens een algemene ledenvergadering.

Pas daarna wil de partij met de hele kandidatenlijst naar buiten komen, inclusief de lijsttrekker. "Als bekend wordt wie het is, hoop ik dat iedereen blij is", is het enige dat Hendriks erover kwijt wil. "We gaan voor een team onder nieuw leiderschap dat de komende vier jaar het verschil wil maken."