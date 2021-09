De N206 tussen A44 en Katwijk is van vrijdag 10 september 21.00 uur tot en met maandag 13 september 05.00 uur afgesloten. Ook is de afrit van de A44 vanuit Amsterdam en de toerit richting Den Haag dicht.

Aannemer Comol5 voert werkzaamheden uit voor de definitieve inrichting van aansluiting Leiden-West. Met de afronding van het knooppunt, komt ook de 'gevlochten diamantaansluiting' te vervallen.

De afrit A44 vanuit Den Haag richting Leiden en de toerit richting Amsterdam vanuit Leiden zijn wel toegankelijk. Het overige verkeer wordt omgeleid. Er moet rekening gehouden worden met een extra reistijd op de routes van en naar Katwijk.

Vanaf maandag 13 september geldt bij aansluiting Leiden-West de nieuwe, definitieve verkeerssituatie. Hier komt verkeer van en naar Amsterdam, Den Haag, Katwijk en Leiden samen. Door de nieuwe inrichting worden verkeersstromen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden en kan het verkeer beter doorstromen.

De belangrijkste wijziging is dat afrit 8, zowel vanuit Amsterdam als Den Haag, uit twee delen bestaat. Het verkeer naar Katwijk en Leiden krijgen beide hun eigen afrit. Op deze manier is er minder kruisend verkeer en is er meer capaciteit om al het verkeer af te wikkelen.