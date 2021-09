Leiden trekt een half miljoen euro uit voor de viering van het Leidens Ontzet. De organisatie van het 3 oktoberfeest kost dit jaar meer geld vanwege de coronamaatregelen.

Hoewel allerlei onderdelen van de viering nog steeds onder voorbehoud zijn, is de gemeente samen met de 3 October Vereeniging wel begonnen met de organisatie. Nog langer wachten betekent dat er te weinig tijd is om het nog rond te krijgen.

Met de extra kosten was vooraf geen rekening gehouden in de gemeentebegroting. Het college zal de extra kosten binnenkort dan ook als tegenvaller aan de raad melden en ze verwerken in de gemeentelijke financiën.

De kermis zal dit jaar kleiner zijn en wordt afgezet met een hek. Zo kan publiek gereguleerd tot het kermisterrein worden toegelaten en wordt voorkomen dat het binnen de hekken te druk wordt. De gemeente raamt de kosten voor de daarmee gepaard gaande beveiliging en het crowdmanagement nu op 235.000 euro.

Leidens Ontzet Festival in Park Matilo

Ook voor het Leidens Ontzet Festival dat in Park Matilo wordt georganiseerd tast de gemeente in de buidel. Dat geldt ook voor de bootjes met muziek die door het centrum gaan varen. Totale kosten van deze twee onderdelen tijdens de 3 Octoberviering bedragen een kwart miljoen euro.

Een derde element waarvoor de gemeente geld uittrekt, betreft een garantstelling die de 3 October Vereeniging aan de gemeente Leiden heeft gevraagd. Omdat de kermis kleiner is, zijn er minder inkomsten. En nadat Leidens Ontzet in 2020 ook al niet door kon gaan, kan de vereniging niet al die risico's zelf dragen. Leiden draagt daarom zo nodig maximaal 70.000 euro bij om tegenvallende inkomsten op te vangen.

De nieuwe landelijke coronamaatregelen worden waarschijnlijk op dinsdag 14 september door het demissionaire kabinet bekendgemaakt. De versoepelingen die op 20 september in zouden gaan, worden waarschijnlijk verschoven naar de 25e.