Drie auto's zijn woensdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de Europaweg in Leiden. Ambulancemedewerkers hebben één persoon gecontroleerd op verwondingen. Het is niet bekend of het slachtoffer naar het ziekenhuis is vervoerd.

De geblokkeerde rijbanen zijn zo snel mogelijk weer vrijgemaakt. "Daar hebben we natuurlijk zelf ook een handje bij geholpen", zegt de politie.

"Het is een gevaarlijk punt op de Europaweg. Dus rij 'mono' en let op in het verkeer", geeft de politie mee als waarschuwing.