Nog geen week na de aankondiging van de gemeente Leiden en de 3 October Vereeniging dat er rond Leidens Ontzet een groot feest komt voor jongeren, zijn de zesduizend beschikbare kaarten voor het Leidens Ontzet Festival allemaal verkocht. De organisatie hoopt dat er in overleg met de hulpdiensten alsnog meer mensen mogen worden toegelaten.

Het feest is door de gemeente Leiden opgezet om de drukte te spreiden. Omdat er in het centrum geen groot feest is met pontons op de Nieuwe Rijn, is in het centrum de kermis vrijwel het enige grote evenement dat wel doorgaat.

Ook daar is de capaciteit echter kleiner dan in andere jaren. Het Stationsgebied en het Schuttersveld worden dit jaar niet gebruikt en om de Beestenmarkt en de Lammermarkt komen hekken rond de kermisattracties. Het kermisterrein betreden mag alleen na een negatieve uitslag van de CoronaCheck-app.

Het feest is bedoeld voor jongeren van 15 tot 28 jaar en wordt gehouden in Park Matilo. De organisatie is in handen van Puur Festival en Eventmaat. Het festival begint zaterdag 2 oktober om 16.00 uur. Op het podium komen artiesten als Ronnie Flex, Antoon, Emma Heesters en Yung Felix.

Het festival is toegankelijk voor mensen met een negatieve coronatest of een volledige vaccinatie.