De gemeente Leiden is op zoek naar ruimte om circa 150 asielzoekers op te vangen. Het gaat niet om een tijdelijke locatie, maar om een min of meer permanente doorstroomlocatie waar kansrijke asielzoekers worden gehuisvest. Dat zei burgemeester Henri Lenferink dinsdag tegen Sleutelstad. De zoektocht moet leiden tot een plek waar mensen enige tijd kunnen blijven.

"Ik kan ook nog niet vertellen welke locaties we op het oog hebben", zegt Lenferink. "Dat zou niet fair zijn in de richting van de mensen die hieraan werken en ook moeten omwonenden dan als eerste worden geïnformeerd." Leiden zoekt naar een locatie met waarschijnlijk zo'n maximaal 150 extra plekken. Lenferink: "Maar het kan ook minder worden. Dit soort tussenvoorzieningen is meestal niet heel groot." Wanneer het Leidse azc open kan, weet Lenferink nog niet.

Het gaat om de opvang van vluchtelingen die nog geen status hebben, maar voor wie de kans groot is dat ze in ons land mogen blijven. "Dit soort voorzieningen is ongelijk verdeeld over het land. Er zijn er bijna geen in het westen. Eigenlijk is alleen het azc in Katwijk een plek van enige omvang", zegt Lenferink, die wijst op het belang van het opvangen van mensen in de buurt van de plaats waar ze later ook gaan wonen.

Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven en een vergunning hebben gekregen, de zogenoemde statushouders, hebben recht op een reguliere woning. Leiden moet dit jaar 174 statushouders huisvesten en is volgens de burgemeester goed op weg. Er moet voor nog circa zestig mensen een woning worden gevonden.

Dat is volgens Lenferink om meerdere redenen best lastig: "Er komen minder woningen vrij dan voorheen en de door het Rijk opgelegde aantallen statushouders die de gemeenten moeten onderbrengen stijgen. Elke woning die naar een statushouder gaat, gaat niet naar reguliere woningzoekenden en dat voelt niet altijd fijn."

Volgens Lenferink vangt Nederland overigens niet te veel vluchtelingen op. "Het totale aantal is nu niet extreem hoog. Het is in het verleden vaak veel hoger geweest. Het probleem zit echt aan de kant van de woningmarkt. Die is gewoon heel erg krap." Ook is er sprake van discrepantie: er moeten relatief veel alleenstaanden worden gehuisvest en eengezinswoningen zijn dan niet het meest voor de hand liggend.