Een fietser is maandag zwaargewond geraakt bij een vermoedelijk eenzijdig ongeval op de Breestraat in Leiden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval vond rond 11.40 uur plaats. Twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse.

De politie doet onderzoek naar het incident.

Vanwege het ongeval was de Breestraat tijdelijk gestremd waardoor de dienstregeling van bussen vertraging opliep.