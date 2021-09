Een fietser is maandagochtend op de kruising van de Einsteinweg met de Ehrenfestweg in Leiden door een vrachtwagen aangereden. De fietser raakte hierbij gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Ook de fiets liep flinke schade op. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het ongeval.