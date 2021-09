In tenminste negen steden, waaronder Leiden, wordt aanstaande zaterdag een protestmars gehouden tegen de coronamaatregelen van het demissionaire kabinet.

"De filmpjes van de Formule 1 bewijzen nogmaals de willekeur in het beleid en daarom is het des te belangrijker om ons te laten horen", meldt de Leidse Nachtraad, die het Leidse protest coördineert.

Mede naar aanleiding van de eerste protestmars heeft afgelopen week een gesprek plaatsgevonden tussen de demissionaire ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), Hugo de Jonge (Volksgezondheid), Ingrid van Engelshoven (OCW) en Stef Blok (EZK) en vertegenwoordigers van onder meer de Alliantie van Evenementenbouwers en Unmute-Us.

Dat is voor de meer dan 2.300 ondertekenaars uit de evenementenbranche echter geen reden om af te zien van een tweede Unmute-Us-manifestatie. De eerste werd gehouden op zaterdag 21 augustus. Daaraan deden volgens de organisatie ruim 70.000 demonstranten mee.

"Maar we worden nog steeds niet gehoord. Dat uit de ivoren toren niet meer komt dan een uitnodiging voor een gesprek zien wij als een zwaktebod waaruit blijkt dat ze de antwoorden ook niet hebben. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat dit beleid gebaseerd is op willekeur. Wij blijven vechten voor heropening en gaan op 11 september opnieuw de straten op in verschillende steden. We roepen hierbij iedereen op om met ons mee te lopen."

Ook protestmars in Leiden

Zaterdag roepen de evenementenbranche en de bezoekers het kabinet op festivals en evenementen weer open te stellen. Leiden, Maastricht en Enschede hebben zich als nieuwe steden aangesloten bij de tweede protestmars. Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam doen voor de tweede keer mee.

Naar verwachting sluiten zich nog meer steden aan. Zo'n vierduizend mensen hebben zich al aangemeld als deelnemer voor het protest van aanstaande zaterdag.

Op 11 september wordt vanaf 14.00 uur ook in Leiden de Unmute-Us-protestmars gelopen. "Met een delegatie van Leidse organisaties doen we een protestparade door de stad. Trommel je vrienden op en zorg dat je erbij bent", meldt Martijn Braat van de Leidse Nachtraad.