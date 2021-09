Een scooterrijder is zondagavond gewond geraakt na een aanrijding met een andere scooterrijder in Leiden. De vrouw brak daarbij waarschijnlijk haar enkel. Zij is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

De aanrijding vond rond 20.50 uur plaats op de Sumatrastraat ter hoogte van het Marecollege.

Een persoon die bij de andere scooter achterop zat, raakte lichtgewond. De verwondingen bleven in dat geval beperkt tot enkele schaafwonden.