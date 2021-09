Het maakt voor de verkeersveiligheid van scholieren nogal wat uit waar en naar welke middelbare school ze gaan. In de regio Leiden heeft het Visser 't Hooft Lyceum aan de Muzenlaan in Leiderdorp het hoogste risicoprofiel voor naar school fietsende kinderen. Het Da Vinci College aan het Betaplein in Leiden heeft volgens een groot onderzoek van RTL Nieuws en architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco het laagste risicoprofiel.

Voor het onderzoek is van alle ruim 13.500 leerlingen in de Leidse regio die dagelijks naar school fietsen de meest waarschijnlijke route in kaart gebracht.

"Daarbij is gekeken naar het soort weg waarover leerlingen fietsen en ook naar ongelukken die de politie de laatste jaren heeft geregistreerd, waarbij op schooldagen jongeren tussen de elf en achttien jaar betrokken waren", legt datajournalist Jasper Bunskoek uit.

Het risico op een ongeval van een fietser op een gemiddelde schoolroute is in Leiden en Oegstgeest 18 procent en in Leiderdorp 32 procent hoger dan een fietsroute die volledig over vrijliggende fietspaden gaat.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de gemiddelde schoolroute naar het Visser 't Hooft Lyceum in Leiderdorp voor 15 procent over een weg met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gaat. Dat is ook het hoogste aandeel in de Leidse regio. Een 50 kilometerweg met gemengd verkeer is volgens het onderzoek bijna driemaal risicovoller dan een fietspad.

Da Vinci College heeft veiligste risicoprofiel

In Leiden is het Da Vinci College aan het Betaplein met een risicoprofiel van 12 procent op de fietsroute het 'veiligst' in de regio. De fietsroutes naar deze school scoren ook lager dan het gemiddelde risico van 18 procent in heel Leiden. Het Driestar College in het Houtkwartier is met een risicoprofiel van 28 procent het 'onveiligst' voor scholieren om naartoe te fietsen.

Er zijn niet alleen grote verschillen tussen de gemeenten, maar ook binnen een gemeente. In het Houtkwartier zijn zes middelbare scholen gevestigd. Het Driestar College aan de Vennemeerstraat scoort zelfs het hoogst in Leiden met een risicoprofiel dat 28 procent hoger ligt ten opzicht van een route die volledig over vrijliggende fietspaden gaat. Slechts enkele straten verder heeft de vestiging van het Visser 't Hooft aan de Van Swietenstraat een risicoprofiel dat de helft lager ligt.

Ook zijn er grote verschillen tussen de drie Bonaventuracollege-vestigingen die in het Houtkwartier staan. De route naar de vestiging op de Kagerstraat is met 27 procent de onveiligste. De vestigingen aan de Mariënpoelstraat en Van Swietenstraat scoren beide 17 procent. Dat is dan weer iets onder het gemiddelde risicoprofiel van heel Leiden.