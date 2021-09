Maria Yazdanbakhsh, Marc Koper en Judi Mesman krijgen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) miljoenen euro's voor hun onderzoek. Het gaat om de Spinoza- en Stevinpremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Nederland.

Yazdanbakhsh en Koper ontvangen de Spinozapremie. Die beurs is gericht op wetenschappelijk werk en fundamentele vraagstukken. Mesman krijgt de Stevinpremie die meer gericht is op de maatschappelijke impact van het onderzoek.

Met het geld kunnen zij grote stappen zetten in hun onderzoek, bijvoorbeeld door het te besteden aan projecten waar zij anders geen financiering voor zouden krijgen.

Het gaat om zo'n 2,5 miljoen euro. De NWO reikt in totaal vier Spinozapremies en twee Stevinpremies uit. De helft daarvan is dus in Leidse handen.

Hoogleraar Yazdanbakhsh is verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en doet onderzoek naar infecties bij de mens die door parasieten veroorzaakt worden. Dankzij haar werk wordt het mogelijk om betere vaccins tegen parasitaire infecties en betere geneesmiddelen tegen ontstekingsziekten te ontwikkelen.

Een andere winnaar is hoogleraar Marc Kooper. Hij is verbonden aan de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en onderzoekt hoe je elektrische energie kunt inzetten om chemische verbindingen te maken of te breken. Hij krijgt de premie vanwege onder meer zijn bijdrage aan het vergroenen van onze energievoorziening en de chemische industrie.

De derde hoogleraar die een premie krijgt, is Mesman. Zij is decaan van het Leiden University College in Den Haag en kijkt naar de invloed van opvoeding en onderwijs op het wereldbeeld van kinderen.