De stichting Sport in Beeld heeft de organisatie van de Drijvende IJsbaan Leiden op de Nieuwe Rijn officieel overgenomen van Centrummanagement Leiden (CML). Al in 2019 werd besloten dat de ijsbaan zelfstandig verder zou gaan, maar de coronapandemie gooide roet in het eten.

Aan het einde van de zomervakantie tekenden Siebe Winnubst van Centrummanagement Leiden en Jeroen Weijermars van Sport in Beeld de overeenkomst.

Op dit moment staat de start van de opbouw van de kerstijsbaan gepland op maandag 6 december. Op 10 december om 10.00 uur gaat de Drijvende IJsbaan open voor publiek. De ijsbaan ligt tot en met 9 januari op de bekende plek naast het Stadhuisplein in de historische binnenstad van Leiden.

Er zijn ruim 75 vrijwilligers betrokken bij het winterse evenement op het ijs.