Een fietser is maandag aan het einde van de middag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een motor in Leiden. Het ongeluk gebeurde bij een oversteekplaats op de kruising van de Haagse Schouwweg met de Doctor Lelylaan. De fietser is korte tijd gereanimeerd en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Vanwege de ernst van de verwondingen werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar nog voordat die ter plaatse was, werd al besloten om snel naar het ziekenhuis te gaan. Naast de fietser raakte ook de motorrijder gewond. Ook die is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Vanwege de aanrijding was de Haagse Schouwweg in de richting van de Stevenshof afgesloten voor al het autoverkeer. De ongevallendienst van de politie komt ter plaatse om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeval.