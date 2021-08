ALDI vertrekt dinsdag na zeven maanden van het Kooiplein in Leiden. Eerder zaten Marokkaanse supermarkt en outletwinkel Prijsmepper in het grote winkelpand aan het plein.

Een woordvoerder van ALDI laat weten dat de vestiging in Leiden-Noord een tijdelijk filiaal betrof.

Klanten van de supermarkt worden via posters doorverwezen naar de ALDI aan het Stationsplein, de enige andere vestiging in de stad. Eind van dit jaar opent een nieuw ALDI-filiaal aan het Diamantplein, laat de woordvoerder weten. Het personeel van de vestiging aan het Kooiplein wordt verdeeld over andere filialen in de regio.

De verhuurder van het pand in het buurtwinkelcentrum laat weten dat het pand nog even verhuurd is, maar dat niet duidelijk is wat er daarna gaat gebeuren met het pand.