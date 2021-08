Een deel van de huishoudens die zijn aangesloten op stadsverwarming in Leiden zijn vrijdagmiddag verstoken van warm water. Er is sprake van een stroomstoring in een aanstuurlocatie van Vattenfall, zo bevestigt het bedrijf.

Het is niet duidelijk om hoeveel huishouden het precies gaat. In elk geval hebben delen van de Leidse wijk De Kooi geen warm water. Ook de cv-installaties worden in de getroffen woningen niet warm.

De storing duurt naar verwachting tot het einde van de middag.