Inwoners van de Leidse Merenwijk krijgen vanaf volgende week een minicontainer voor papier en karton. Eerder dit jaar werden dit soort containers al geplaatst bij huishoudens in Leiden-Zuidwest en delen van de wijken Cronestein en Tuinstad.

Uit een analyse blijkt dat er nog veel papier en karton tussen het andere afval zit. Onderzoek in de wijk Kloosterhof wijst uit dat het plaatsen van een minicontainer bij huishoudens leidt tot de helft minder papier bij het restafval. Een jaar na introductie werd daar per inzamelronde gemiddeld 10.000 kilo extra papier opgehaald. En de papierbakken in de wijk leveren niet minder papier op.

Een afvalcoach van de gemeente is beschikbaar om inwoners te adviseren bij het scheiden van hun afval zodat er meer grondstoffen overblijven voor hergebruik. De minicontainer wordt bij de Merenwijkers thuis afgeleverd. Dit geldt niet voor inwoners die zich hebben afgemeld. De container is grijs van kleur met een blauwe deksel en is voor de huishoudens te herkennen aan de adressticker op de zijkant.

In het laatste kwartaal van dit jaar worden de papiercontainers ook in de wijken De Kooi, Leiden-Noord en De Waard geplaatst. Alle overige wijken komen later aan de beurt.