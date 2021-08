Mensen die hun fiets in een gemeentelijke stalling in Leiden zetten, moeten er rekening mee houden dat vanaf 1 september de maximale stallingstermijn weer van kracht is. Fietsen mogen dan weer maximaal twee weken aaneengesloten in een gemeentelijke fietsenstalling staan.

De gemeente Leiden wijst mensen erop dat fietsen die bijvoorbeeld door het thuiswerken al langere tijd in een fietsenstalling of in het stationsgebied staan, voor 1 september weggehaald moeten worden. Dan gaat de gemeente namelijk ook weer handhavend optreden.

Tijdens de coronaperiode mochten fietsen tijdelijk langer in de gemeentelijke stallingen en het stationsgebied blijven staan. Veel studenten en forenzen kwamen vanwege het thuiswerken niet in Leiden en het was ook veel minder druk in de fietsenstallingen. Nu de universiteit en hogeschool weer starten met fysieke colleges en veel werknemers langzaamaan weer naar kantoor gaan, neemt ook de vraag naar stallingsplekken voor fietsen weer toe.

Fiets die na 1 september langer dan twee weken aaneengesloten in de stalling staan, worden verwijderd. De gemeente slaat de fietsen op in het fietsdepot aan de Willem Barentszstraat 20. Daar kunnen ze tegen betaling binnen 42 dagen worden opgehaald. Daarna worden ze verkocht.