Leidse bewoners en organisaties starten donderdag met Festival 2030, een festival waarbij deelnemers laten zien hoe ze bijdragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het evenement duurt een maand en wordt verspreid over de hele stad gehouden.

Er staan honderden activiteiten op het programma, waaronder een kledingruildag voor studenten, diners en ontmoetingen tussen buurtbewoners en het opruimen van plastic uit de grachten.

"Om de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen waar Nederland en ook Leiden zich aan hebben gecommitteerd te behalen, moet iedereen in actie komen", zegt festivaldirecteur Jasper Visser.

Visser: "In een stad als Leiden is alles voorhanden om oplossingen te vinden voor de grote uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Of het nu gaat om het klimaat, ongelijkheid of de energietransitie, als we lokale initiatieven versterken en versnellen kunnen we grote vooruitgang boeken."

De duurzame ontwikkelingsdoelen, ook wel de Sustainable Development Goals (sdg's) genoemd, zijn zeventien doelen die door de Verenigde Naties voor het jaar 2030 zijn opgesteld. De doelen gaan over thema's als een einde aan honger en armoede, goed onderwijs voor iedereen, klimaatactie, verantwoorde consumptie, biodiversiteit en mensenrechten. Alle initiatieven die aangesloten zijn bij Festival 2030 dragen bij aan één of meerdere doelen.