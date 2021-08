De GGD is tevreden over het resultaat van het testprotocol tijdens de EL CID-week in Leiden. Deelnemers moesten een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of negatieve test overleggen voordat ze mochten meedoen aan activiteiten.

Tien deelnemers kregen een positieve test terug en werden direct naar huis gestuurd.

"Onze werkwijze voelt goed, omdat we aan de voorkant vrij snel de besmette personen naar huis konden sturen en we zo actief de infectieziekte aan het bestrijden zijn. Het is komende week afwachten of deze aanpak ook echt geleid heeft tot minder verspreiding", zegt corona-arts Nikita van den Berg.

Speciaal voor de EL CID-week opende de GGD een sneltestlocatie in het voormalige V&D-gebouw in het Leidse centrum. De GGD kon op deze testlocatie zes dagen lang 2.500 antigeentesten per dag afnemen. Binnen twee uur ontvingen de studenten de uitslag in de CoronaCheck-app.