Voor iemand met een modaal inkomen is er maar weinig woningaanbod in Leiden. Vergeleken met andere steden scoort alleen Amsterdam slechter als het gaat om het aantal beschikbare woningen voor voor mensen met een gemiddeld inkomen. Dat blijkt uit gegevens die de hypotheekverstrekker De Hypotheker in kaart heeft gebracht.

De Hypotheker is er bij de berekeningen vanuit gegaan dat het modale inkomen van een eenverdiener 36.500 euro bedraagt. Dat is zonder vakantiegeld. Met dat inkomen kun je op dit moment een hypotheek van 188.000 euro krijgen. In Leiden is er, volgens woningsite Funda, maar een woning die onder die prijs te koop staat. Dat is 0.3 procent van het totale woningaanbod (317).

Voor tweeverdieners zijn er iets meer woningen beschikbaar. Het modale inkomen is tenslotte hoger (62.000 exclusief vakantiegeld). Daarbij is het mogelijk om een hypotheek van 344.000 euro te krijgen. Tegen die prijs staan er in Leiden 83 woningen te koop. Dat is zo'n 26 procent van het totaal. Dat is minder dan Den Haag (33.2 procent), maar meer dan Amsterdam (16.2 procent) en Utrecht (20.1 procent).

In de analyse zijn een paar dingen niet meegenomen en die maken het woningaanbod nog kleiner. Zo komt er bij het kopen van een woning altijd een bepaald bedraag, de zogenaamde 'kostenkoper', bij. Doorgaans is dat zo'n 6 procent van de prijs. De enige woning in Leiden die onder de 188.000 euro te koop staat, is daardoor al niet meer haalbaar voor een eenverdiener met een modaal inkomen. Daarnaast wordt er door het krappe aanbod vaak hoger overgeboden waardoor de prijs stijgt.