Albert Heijn heeft plannen om een nieuw filiaal aan de Hoge Rijndijk in Leiden te openen. De vergunning om het pand geschikt te maken voor een supermarkt is inmiddels aangevraagd.

Op dit moment zit in het pand De Nieuwe Start, een winkel in tweedehands goederen. Wanneer dat bedrijf vertrekt, is niet bekend. De eigenaar van het kringloopbedrijf wil er niets over kwijt en verwijst naar AH.

Een woordvoerder van AH bevestigt de plannen voor een nieuwe supermarkt in Leiden. "Wij willen inderdaad graag een mooie, nieuwe Albert Heijn-winkel aan de Hoge Rijndijk realiseren." Wanneer de verbouwing start en hoe groot de winkel wordt, kon ze nog niet zeggen.