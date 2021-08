Een bestelbus is woensdagavond uitgebrand in de Heinsiuslaan in Leiderdorp. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de bus zwaar beschadigd raakte.

Rond 21.30 uur werd melding gemaakt van de brand. Er wordt momenteel nog onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.