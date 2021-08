Een tiental agenten in kogelwerende vesten is zondagmiddag binnengevallen bij een bedrijfspand aan de Harteveltweg in Leiden. Daar was op dat moment een privéfeestje gaande waarbij één of meerdere mensen in het bezit zouden zijn van een vuurwapen.

Uiteindelijk werden er geen wapens gevonden. De politie kwam met veel eenheden ter plaatse, waaronder twee hondengeleiders. Na een korte briefing zijn de dienders richting het betreffende pand gegaan. De politie heeft meerdere personen uit het pand gehaald en hun auto's onderzocht.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er niemand is aangehouden. "De actie is in goede harmonie verlopen", zegt ze. Over het naleven van de coronamaatregelen tijdens het feest zegt de politie geen bijzonderheden te kunnen melden.