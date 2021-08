De Lorentzflats aan het Leidse stationsplein krijgen nieuwe buren. Op maandag 23 augustus begint de bouw van een achthoekig flatgebouw, de Octagon.

Het nieuwe gebouw komt op de plek waar onlangs het oude bankgebouw van de ABN AMRO is gesloopt. Het is de bedoeling dat in de Octagon 79 koopappartementen komen, maar ook een groot hotel, bedrijfsruimtes en een parkeergarage.

Omwonenden en geïnteresseerden die willen weten wat er de komende tijd precies gaat gebeuren, kunnen naar een informatiebijeenkomst van de gemeente, de bouwer en de ontwikkelaar op donderdag 2 september. Iedereen die dat wil kan zich daarvoor aanmelden door een mailtje te sturen naar stationsgebied@leiden.nl.