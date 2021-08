De parallelweg van de Haagweg in Leiden wordt een fietsstraat. Vanaf de fietsrotonde bij de Churchillweg tot aan de Waddingerbrug over de Korte Vliet zijn daarom werkzaamheden gepland. Maandag beginnen de wegwerkers bij de fietsrotonde, en de bedoeling is om in december klaar te zijn bij de brug.

De parallelweg is nu een 'gewone' straat met klinkers, die erg ongelijk liggen. Voor fietsers is het een belangrijke uitvalsweg naar Voorschoten en de Stevenshof, maar ook naar het snelfietspad richting Den Haag. Door een fietsstraat aan te leggen zou het fietsverkeer veel soepeler moeten doorstromen.

Zolang er aan de fietsrotonde gewerkt wordt, worden fietsers omgeleid. Alleen voetgangers, met een eventuele fiets aan de hand kunnen de tunnels bij het kruispunt gebruiken.

Als de parallelweg van de Haagweg aan de beurt is, worden ook daar alleen voetgangers toegestaan. Wanneer de fietsstraat af is, kunnen er weer fietsers en auto's terecht.