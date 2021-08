De gemeente gaat de op- en afritten op de kruising van de Hooigracht en Nieuwe Rijn in Leiden verlagen. Vooral bromfietsers, fietsers en scootmobielen hebben last van het te grote hoogteverschil sinds de herinrichting, waardoor oversteken lastig is.

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen maandag 23 augustus en vrijdag 3 september. Daarbij worden de banden verlaagd. Eerst aan de kant van het winkelgedeelte van de Nieuwe Rijn en de week daarna aan de overkant.

Tijdens de werkzaamheden is de kruising deels afgesloten en wordt het autoverkeer in de omliggende straten met borden omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van de kruising.

De gemeente zet een verkeersregelaar neer om het verkeer in goede banen te leiden.