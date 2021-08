Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag bij een steekpartij op de Beestenmarkt in Leiden gewond geraakt aan zijn arm. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel aan zijn verwondingen behandeld.

Op de Maresingel in Leiden hield de politie een man die aan het signalement voldeed aan. Na onderzoek bleek dat het niet om de verdachte ging.

De politie doet verder onderzoek naar de steekpartij. Mogelijk zijn er camerabeelden van het steekincident beschikbaar.