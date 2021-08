Snookercentrum De Snookerij aan het Utrechtse Veer in Leiden gaat dicht. Het snookercentrum is naar eigen zeggen slachtoffer geworden van de coronacrisis die met een langdurige sluiting gepaard ging.

"Het hing dan ook al een tijdje in de lucht, maar helaas moeten wij nu melden dat De Snookerij definitief gaat sluiten", laten de twee eigenaren van het snookercentrum weten. "Vanwege alle maatregelen en sluitingen zijn de inkomsten zo laag dat we de huur niet meer kunnen betalen."

Ondanks de omzetderving door de coronapandemie, moesten de eigenaren wel gewoon de volledige huur blijven betalen. Daarnaast stelde de verhuurder een huurverhoging in het vooruitzicht als het contract verlengd moet worden.

"Ondanks de steun van de overheid lukt het ons daarom niet om zakelijk te overleven. We hebben dan ook moeten besluiten om het contract niet meer te verlengen." Dat betekent dat het pand eind van de maand leeg opgeleverd moet worden.

Het bedrijf ging in 1989 van start op een bovenverdieping aan de Oude Rijn en verkaste begin deze eeuw naar het Utrechtse Veer. Daar werd het Veerplein ludiek omgedoopt tot Co Snookerplein, naar de oprichter Co Vrins, de oprichter van De Snookerij.

Klanten die nog een keu willen ophalen of een laatste potje willen snookeren, kunnen nog tot en met 29 augustus terecht. De Snookerij is geopend op donderdagen en vrijdagen van 17.00 tot 22.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 20.00 uur.