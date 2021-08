Studentenhuisvester DUWO slaagt er ondanks eerdere beloftes toch niet in om deze maand airco's op te leveren in een van de twee zwarte studentenflats aan het Hildebrandpad in Leiden. Eind deze week wordt de aanleg van de nieuwe koeling in het warmste gebouw van het studentencomplex weliswaar afgerond, maar in het tweede gebouw laten de airco-installaties nog op zich wachten.

"De koeling van dat tweede gebouw is helaas later klaar dan gepland doordat benodigde materialen niet op tijd kunnen worden aangeleverd", zo laat DUWO weten. De studentenhuisvester gaat er nu van uit dat de werkzaamheden in het tweede gebouw op 3 september afgerond kunnen worden.

In mei van dit jaar werd, na aanhoudende klachten van bewoners, media-aandacht en herhaalde aandacht in de Leidse gemeenteraad, begonnen met de aanleg van het koelsysteem in het complex met 504 studentenstudio's. Het tien jaar geleden gebouwde Hildebrandpad had in de hete zomers van afgelopen jaren te maken met ernstige warmteoverlast. Andere, goedkopere oplossingen bleken niet afdoende te helpen. Eerder kregen de bewoners bijvoorbeeld plafondventilators en werd folie op de ramen aangebracht.

De aanleg van het koelsysteem zou vrijdag 13 augustus zijn afgerond, maar voor het gebouw met de oneven huisnummers lukt dat niet, omdat de installateur kampt met leveringsproblemen van leidingmaterialen. Volgens DUWO zijn de benodigde materialen wel op tijd besteld, maar komen ze vooralsnog niet binnen. De bouwwereld kampt door de coronacrisis met leveringsproblemen van veel bouwmaterialen.