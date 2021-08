GGD Hollands Midden gaat komend najaar met coronatestbussen door de regio Leiden rijden. In totaal worden vijf testbussen ingezet om snel te kunnen testen op plekken waar een vermoeden is van een uitbraak.

De GGD verwacht dat mensen zich de komende periode minder snel laten testen omdat velen inmiddels gevaccineerd zijn. Omdat testen belangrijk blijft om het coronavirus in de gaten te houden, gaat de GGD komend najaar dus naar mogelijke besmettingsclusters toe.

Mensen met klachten kunnen ook nog gewoon terecht bij de testlocaties in Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn. De testlocatie in Katwijk sluit per 1 september.

Naast testbussen zet de GGD sinds een maand ook prikbussen in. Die worden gebruikt om in gebieden te vaccineren waar de vaccinatiegraad laag is, zoals in Katwijk en op de bollenvelden waar veel buitenlandse seizoenarbeiders nog niet gevaccineerd zijn.