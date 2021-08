De Sumatrastraat in de Leidse wijk De Kooi is vanaf maandag afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting duurt tot zondag 29 augustus. Het deel van de straat tussen de Lage Rijndijk en de Surinamestraat wordt onder andere opnieuw geasfalteerd.

Het verkeer wordt omgeleid via de Zijldijk in de gemeente Leiderdorp en via de Lage Rijndijk. Woningen in de Sumatrastraat blijven bereikbaar. Zwembad De Zijl is via de kant van de Willem de Zwijgerlaan te bereiken.

Behalve een nieuwe asfaltlaag, worden de oversteekplaatsen verbreed, bushaltes verbeterd en er wordt een tweezijdig fietspad aangelegd bij het Mare College. De straat krijgt ook nieuwe bomen. Die worden geplant tussen november en februari.

Parkeren is op sommige plekken tijdelijk niet mogelijk. Bewoners krijgen een brief met de exacte planning van de asfalteringswerkzaamheden en andere aanpassingen.