Een arrestatieteam van de politie heeft maandagavond een persoon aangehouden in een woning aan de Zaanstraat in Leiden.

Bij de inval werd gebruikgemaakt van een luide knal en lichteffecten om de verdachte te desoriënteren.

Waarvoor de verdachte is opgepakt, is nog onduidelijk. In de woning is mogelijk een vuurwapen aangetroffen, maar dat heeft de politie maandagavond nog niet bevestigd.