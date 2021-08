Wethouder Paul Dirkse opende vrijdagmiddag officieel het nieuwe onderkomen van Leiden Made: een winkel van vijf Leidse makers die elk een dag per week in de winkel staan en de rest van de week hun producten maken.

Het initiatief begon vorig jaar in De Buurt. Een pop-upplek bij het Pesthuis bood Leidse ondernemers een plekje aan om de eigen spullen te verkopen en dat beviel zo goed dat Leiden Made na de zomer werd voortgezet op een tijdelijke locatie in de Haarlemmerstraat.

Met hulp van het Leidse Stimuleringsfonds, door de gemeente in het leven geroepen om Leidse ondernemers tijdens de coronapandemie extra te ondersteunen, is nu een vaste plek gevonden in de Hooglandse Kerksteeg.

De vijf ondernemers geven elke maand twee Leidse makers een 'gastplek' in de winkel. "Dat daar behoefte aan was onder Leidse makers blijkt wel uit het feit dat onze kalender van wisselende makers voor de komende anderhalf jaar al vol zit", zegt Sophie van Alphen. Ze is een van de vijf ondernemers en maakt onder de naam 'Zoets van Sophie' lekkernijen zoals nougat, karamel, jam en siroop.

Binnen het collectief van de vijf Leidse zelfstandige makers is ook 'Happy Dreamer' van Esther Bakker actief. Ze maakt houten sieraden en decoraties. Blubber & Glas van Rico en Carolien verkoopt unieke handgemaakte gebruiksvoorwerpen van keramiek en Knots with Cats is het bedrijf van Britte die handgeknoopte macramé maakt.

Lililoop Fashion is de vijfde vaste ondernemer. Lisa maakt baby-en kinderkleding en accessoires. Daarnaast zijn in augustus ook de duurzame houten koptelefoons met levenslange garantie van producten te koop van Woodies te koop bij Leiden Made en ook tekeningen van Leiden (ook in opdracht) van Leidse lijntjes.