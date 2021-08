Leiden heeft er een muziekfestival bij. Van 9 tot 12 september kunnen jazzliefhebbers terecht in de Stadsgehoorzaal en Grand Café van ’t Huis voor het Around the City Jazzfestival. Deze locaties zijn groot genoeg om coronaproof samen te zijn op anderhalve meter afstand van andere bezoekers.

De organisatie richt zich op een brede doelgroep: zowel mensen die fan zijn van jazz als mensen die het genre nog niet zo goed kennen zijn welkom. Op zaterdagmiddag 11 september is het middagprogramma speciaal gericht op kinderen.

Ook de finale van de Leiden Jazz Award maakt onderdeel uit van het festival. Internationale jazztalenten strijden al sinds 2009 ieder jaar om die award, niet alleen vanwege de eer en de geldprijs, maar ook omdat de finalisten gelegenheid krijgen op te treden op verschillende podia in de Leidse regio.

De initiatiefnemers hebben de ambitie om op termijn samen met andere jazz-evenementen en podia uit te groeien tot een veel groter Leids jazzfestival.