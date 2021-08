De studentenflats aan het Hildebrandpad in Leiden, bekend als de 'zwarte dozen', krijgen airco. Na jarenlange klachten van studenten over de enorme hitte in de kamers, die kan oplopen tot 40 graden, is huisvester DUWO overstag gegaan.

Het gaat om twee flats van acht etages. Deze gebouwen waren veelvuldig in het nieuws tijdens hete zomers, toen de temperaturen in de studio's opliepen tot boven de 40 graden. Eerder besloot DUWO om alle kamers te voorzien van een plafondventilator, maar dat hielp niet genoeg.

De koelunits zullen halverwege augustus in werking worden gesteld. De werkzaamheden zijn al eerder gestart, in mei.

Als tegemoetkoming voor de overlast kregen de studenten een entreeticket voor zwembad De Vliet.