De Baanderij Triathlon Leiderdorp krijgt een topveld aan deelnemers. Dat meldt organisator Jeroen Fakkeldij aan Sleutelstad. "Er worden meerdere olympiërs verwacht aan de start. Het gaat in elk geval om Jorik van Egdom en de uit Syrië afkomstige Mohamad Maso. Ze zijn net terug van de Olympische Spelen, maar zullen op 22 augustus toch alweer aan de start verschijnen tijdens het NK Sprint in Leiderdorp."

Ook andere internationale toppers hebben zich al ingeschreven voor de Triathlon Leiderdorp. Menno Koolhaas bijvoorbeeld die op het laatste moment afviel bij de selectie voor Tokio en ook meervoudig Nederlands kampioen Danne Boterenbrood komt naar de Zijldijk. Ze deed al veelvuldig mee aan EK en WK wedstijden. Fakkeldij: "Ze is ondertussen een veterane in het veld maar doet nog steeds mee om de medailles." Ook lokaal talent Erik Baalbergen van ZVL1886 is een van de deelnemers aan het NK Sprint in Leiderdorp.

De Triathlon van Leiderdorp is dit jaar host van het NK over 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen.

Inschrijven als deelnemer is nog steeds mogelijk via www.triathlonleiderdorp.nl. "Dat is ook de beste manier om de topatleten van dichtbij bezig te zien", geeft Fakkeldij nog mee als extra reden om mee te doen. "Door de strenge coronamaatregelen waar we als organisatie aan moet voldoen is het niet mogelijk om publiek toe te laten op het wedstrijdterrein."