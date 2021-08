De Stichting Leiden Helpt is weer actief geworden en zamelt via Facebook spullen in voor projecten in de regio. Ron Flippo van Leiden Helpt begon in 2014 met het uitdelen van kerstpakketten aan mensen die het niet al te breed hebben.

Dat initiatief groeide in de jaren erna uit tot een flinke organisatie met een eigen pand, het Leidsch Trefpunt, aan de Willem Barentzsstraat.

In 2019 moest Leiden Helpt het pand opgeven. Het werd sinds 2016 gehuurd van de gemeente voor enkele tienduizenden euro's per jaar. Die hoefde niet daadwerkelijk overgemaakt te worden, omdat de gemeente Leiden datzelfde bedrag voor een periode van drie jaar als huursubsidie beschikbaar stelde. Het lukte de organisatie niet om alternatieve financiering te vinden voor die huurpenningen en dus werden de sleutels noodgedwongen ingeleverd.

Nu, bijna twee jaar later, begint het bij Flippo en enkele medestanders toch te kriebelen. "Wij hebben dan wel geen pand meer, maar gaan door met het helpen van mensen in de hele regio." Dat helpen gebeurt voorlopig meer projectmatig. Momenteel worden er bijvoorbeeld fietsen ingezameld voor de zorgboerderij van de Stichting Inversa in Woubrugge.

"De kinderen die daar zitten, moeten vaak naar school lopen. Vandaar het doel om tien kinderfietsen bij elkaar te krijgen", zegt Flippo. "Maar ook andere spullen zijn welkom. Spellen bijvoorbeeld, want ze hebben maar een beperkt budget en bestaan voornamelijk van giften."

In de nieuwe opzet gaat Leiden Helpt gericht zaken vragen en regelen via de gelijknamige Facebook-pagina. "Natuurlijk alleen voor diegenen die het echt nodig hebben", benadrukt Flippo.

"Ik probeer steeds een project te vinden waarmee we aan de slag gaan. Dat kan bijvoorbeeld ook iemand zijn met een inkomen rond het sociaal minimum die een andere woning krijgt en geholpen moet worden met de inboedel." Flippo denkt op deze manier zonder afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidies toch mensen te kunnen helpen.