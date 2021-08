Een fietser is dinsdagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Haagse Schouwweg in Leiden. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Het slachtoffer werd rond 14.45 uur bij de rotonde geschept door een auto. Een opgeroepen traumahelikoper werd uiteindelijk geannuleerd.