Leiden maakt zich op voor de eerste editie van een Leidse versie van de Amsterdam Pride. Zaterdag wordt de eerste Leidse botenparade gehouden op de grachten.

Iedereen die een boot heeft kan meedoen. De organisatie verzoekt deelnemers het vaartuig wel te versieren in de kleuren van de regenboog, of anders in wit en roze.

Er wordt zaterdag om 11.00 uur verzameld bij de steigers bij de Zijlpoort. Regenboogvlaggen worden door de organisatie geregeld. Een hapje, drankje en muziek aan boord moeten de deelnemers zelf regelen. Rond 14.00 uur eindigt de botenparade.

De Leidse botenparade is een particulier initiatief van Leidenaar Malika Koet. "Maar het wordt wel van harte ondersteund door COC Leiden", laat voorzitter Debbie Helaha weten. "Maar als we er een officieel evenement van maken, moet je ook meteen een vergunning hebben en daarvoor was het nu ook allemaal een beetje kort dag."

Voor volgend jaar wil COC Leiden wel kijken of er in Leiden activiteiten georganiseerd kunnen worden in de Pride-maand. Daarover is de belangenorganisatie voor de lhbti-gemeenschap ook in gesprek met de gemeente Leiden. "Maar of dat dan een botenparade wordt, weten we nog niet", zegt Helaha. "Het moet natuurlijk niet gaan concurreren met de Peurbakkentocht."