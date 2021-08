Vandalen hebben meerdere gloednieuwe bankjes die onlangs bij de herinrichting van het heropende Van der Werfpark in Leiden zijn neergezet alweer onder geklad met teksten als 'Taser' en 'Monkeys on Mushrooms'.

Het gaat vooral om de bankjes die rond het standbeeld van burgemeester Van der Werf staan. Dat is 's avonds een geliefde hangplek voor groepen jongeren. Ook de nieuwe afvalbakken zijn beklad.

De gemeente laat weten binnen 48 uur op een graffitimelding te reageren. In dit geval gaat er iemand van de gemeente beoordelen wat de schade is en hoe deze hersteld kan worden.

Of er ook werk gemaakt wordt van de opsporing van de dader of daders kon een woordvoerder maandag nog niet zeggen. "Wel doen we aangifte of een melding bij de politie als er echt sprake is van buitenproportionele schade."

Aan de hand van de zogenaamde 'tag' zou de dader achterhaald kunnen worden. Zo'n tag is een soort handtekening en die is in sommige gevallen te herleiden tot een persoon. In dat geval zou ook de schade verhaald kunnen worden.