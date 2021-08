Leiden gaat op zoek naar een nieuwe stadsdichter. 3,5 jaar na de verkiezing van de huidige dichter Marianne van Velzen zit haar termijn er ruimschoots op.

Kandidaten kunnen zich tot en met 13 augustus melden bij het Leids Literair Landschap. De verkiezing vindt dit najaar plaats tijdens een aantal publieke optredens.

De nieuwe stadsdichter moet in ieder geval uit Leiden of een van de directe buurgemeenten komen. Daarnaast moeten er ook "kwalitatief goede gedichten" van zijn of haar hand komen, meldt het Leids Literair Landschap, en houdt de nieuwe stadsdichter van optreden en presteren onder druk. Er is geen salaris beschikbaar, maar wel "bekendheid en eer".

De nieuwe stadsdichter wordt aangesteld voor een periode van drie jaar, waarin er zowel op eigen initiatief als op verzoek gedichten over Leiden worden geschreven. Het gaat om vijftien tot twintig gedichten per jaar over uiteenlopende onderwerpen.

Afgelopen jaren werd de stadsdichter bijvoorbeeld gevraagd voor gelegenheidsgedichten bij de Dodenherdenking, bij de 3-Octoberviering en bij festiviteiten van de Universiteit Leiden.

Serie aanrandingen en verkrachtingen in binnenstad

Marianne van Velzen schreef op eigen initiatief ook verschillende gedichten over wat er op haar pad kwam. Zo schreef ze over een serie aanrandingen en verkrachtingen in de Leidse binnenstad. "Ik werd er onrustig van en boos. Die boosheid heb ik samengevat in een gedicht", zei ze daar toen over. Dat vond ze ook haar taak: "Kijken wat er in de stad leeft en om woorden vraagt."

Tijdens het Van Rijnfestival op 11 september draagt een aantal dichters hun werk publiekelijk voor "omdat dichters ook moeten kunnen optreden". In november vindt de finaleronde plaats tijdens het letterenfestival Letterlijk Leiden.

Daar wordt ook de winnaar bekendgemaakt en vindt de overdracht van het stadsdichterschap plaats. Afzwaaiend stadsdichter Marianne van Velzen heeft een adviserende functie tijdens de verkiezing.