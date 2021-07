Huizenbezitters in Oegstgeest die kamers willen verhuren, hebben voortaan een vergunning nodig. In een straat mag maximaal 5 procent van de huizen bestaan uit zogenoemde 'onzelfstandige woningen'. Bovendien moeten er tussen twee onzelfstandige woningen minimaal twee 'normale' huizen zitten, of 10 meter onbebouwde grond.

De gemeente Oegstgeest is bang voor meer verkamering in het dorp, omdat de regels om kamers te verhuren in Leiden steeds strenger worden. Om problemen voor te zijn, heeft de gemeente nu zelf regels opgesteld.

Bestaande kamerverhuurders moeten ook een vergunning aanvragen. Als ze dat doen vóór 22 januari 2022, vallen ze in een overgangsregeling en geldt het maximum van 5 procent per straat voor hen nog niet.